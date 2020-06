‘Misdragingen kazerne moeten bestraft worden’

Tegen twee verdachten van het plegen van wangedrag op de Oranjekazerne in Schaarsbergen zijn donderdag in hoger beroep werkstraffen geëist. De rechtbank Gelderland sprak in 2019 de verdachten vrij.

In vier van de vijf zaken ging het OM in beroep. Donderdag eiste de advocaat-generaal tegen de 28-jarige Max E. 180 uur en tegen de 27-jarige Merijn L. 100 uur werkstraf. Woensdag werd in twee andere zaken al 180 en 40 uur werkstraf gevraagd. Het wangedrag onder leden van de Luchtmobiele Brigade vond in 2013 plaats. Militairen deden vier jaar later aangifte van bedreiging, mishandeling en aanranding. De rechtbank Gelderland achtte vorig jaar de misstanden bewezen, maar zag te weinig bewijs om de vijf militairen te veroordelen. “Deze misdragingen moeten bestraft worden”, aldus de advocaat-generaal.

Volgens de advocaat-generaal staan in deze zaak de grenzen van gedrag centraal. Zo stonden enkele verdachten terecht voor het zogeheten ‘drie man tillen’ bij een oefening in Duitsland. Daarbij moet het slachtoffer, vastgehouden door twee personen, op de grond liggen. Een derde man duwt daarbij zijn ontbloot onderlichaam in het gezicht van het slachtoffer. Wat binnen de brigade als grap werd gezien, wordt door het OM beoordeeld als een militaire aanranding. Anderen werden langdurig geïntimideerd en gekleineerd. De verdachten ontkennen de misdragingen.

Het oordeel van het hof in alle zaken volgt op 9 juli.