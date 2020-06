Visser niet opnieuw in problemen door gang van zaken rond kazerne

Nieuwe onthullingen over de gang van zaken rond de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne heeft staatssecretaris Barbara Visser van Defensie niet in nieuwe problemen gebracht. De Tweede Kamer wilde vooral opheldering over de rol van minister Ank Bijleveld in het proces.

De Volkskrant meldde zaterdag dat Visser al sinds voorjaar 2018 op zoek is naar alternatieven voor de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen. En dat daarbij ook de minister een actieve rol heeft gespeeld. “Waarom was de minister zo actief betrokken bij het dossier”, vroeg Tom van Nieuwenhuijzen (GroenLinks).

Volgens Visser is er niets vreemds aan de rol van Bijleveld. “Het is gebruikelijk dat je grote politieke besluiten met elkaar deelt.” Ze benadrukte daarbij dat zij politiek verantwoordelijk blijft. Visser herhaalde dat ze de Kamer en de Zeeuwen eerder bij het proces had moeten betrekken.

Henk Krol van de Groep Krol/Van Kooten-Arissen kwam nog met een motie van wantrouwen, maar daarvoor is lang niet genoeg steun in de Kamer.

In januari kwam naar buiten dat de verhuizing van de mariniers naar Zeeland niet doorgaat. In februari bood Visser in de Tweede Kamer haar excuses aan voor de gang van zaken. Met Zeeland wordt nu gesproken over compensatie. Daarover moet deze maand duidelijkheid komen.