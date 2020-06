FNV roept op tot stiptheidsacties bij Tata Steel IJmuiden

“Zo laten we het bedrijf merken wat het betekent als in de komende jaren steeds meer taken en afdelingen worden uitbesteed”, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Bij stiptheidsacties dienen medewerkers zich zo stipt mogelijk aan alle voorschriften te houden. Volgens Berghuis kunnen werknemers zo een tik uitdelen aan hun werkgever, omdat het productieproces door al dat getreuzel waarschijnlijk vertraging oploopt. Deze acties moeten duren tot 17 juni.

Staking

Woensdag kreeg Tata Steel te maken met de eerste grote Nederlandse staking in 28 jaar. Werknemers legden de ertsvoorbereiding stil, waardoor alle belangrijke fabrieksonderdelen geen grondstoffen meer kregen. Daardoor kwam de staalproductie bij de hoogovens stil te liggen. De staking duurde tot donderdagochtend vroeg.

Het personeel vreest dat er zeker duizend banen gaan verdwijnen in IJmuiden, nadat de Indiase eigenaren van het bedrijf een grote reorganisatie hadden aangekondigd in Europa. Ook is er veel woede en onbegrip over het plotselinge vertrek van Theo Henrar, tot vorige maand directievoorzitter in Nederland.