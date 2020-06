‘Logistiek rond antiracismeprotest Rotterdam had beter gekund’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam geeft toe dat de logistiek rond de antiracismedemonstratie in de stad beter had gekund. Dat zei hij donderdag in een door Leefbaar Rotterdam aangevraagd raadsdebat waarin hij verantwoording moest afleggen naar aanleiding van de voortijdig afgelaste betoging op 3 juni.

Aboutaleb bestrijdt dat de demonstratie is mislukt omdat deze voortijdig werd beëindigd. De burgemeester greep in omdat het veel te druk werd bij het podium en mensen niet voldoende afstand konden houden. “Door deze demonstratie mislukt te noemen doe je geen recht aan de organisatie en de demonstranten”, aldus Aboutaleb. Hij zegt ook dat hij de beslissing nam als voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, daarbij de volksgezondheid in het oog houdend.

De Rotterdamse burgemeester blijft erbij dat het aangewezen gebied, bij de voet van en op de Erasmusbrug, de Boompjeskade en het Wilhelminaplein, “de beste urbane omgeving was die de stad te bieden heeft”. “Omdat er een opeenhoping bij het podium op de Boompjeskade ontstond hadden we het eigenlijk al bij het Maritiem Museum af moeten blokken en de menigte vanaf de Willemsbrug moeten afvullen.” Volgens Aboutaleb voldeden andere locaties zoals de Binnenrotte, het Zuiderpark of het eerder aangewezen Schouwburgplein niet aan de voorwaarden die nodig waren voor de betreffende betoging. Aboutaleb: “We hadden ook kunnen vragen om de Kuip beschikbaar te stellen.”

Op de vraag van GroenLinks waarom de weg pas laat voor het verkeer werd afgesloten antwoordde Aboutaleb dat in Rotterdam altijd wordt besloten om “dynamisch af te sluiten”, dus als de situatie daar om vraagt en nooit van tevoren. “We zijn in onze stad ook geen stationaire demonstraties van 5000 tot 6000 mensen gewend, het is voor ons ook nieuw.” Er komt geen externe evaluatie, maar omdat er volgens Aboutaleb lessen te leren zijn, evalueert de gemeente wel nog met de organisatie van de betoging.