Sekswerkers willen per 15 juni weer aan het werk

Sekswerkers willen maandag 15 juni weer beginnen met werken en niet wachten tot 1 september, zoals de overheid voorschrijft. Vrijdagochtend houden ze daarover een persconferentie in Nieuwspoort in Den Haag. Dat meldt SekswerkExpertise, het platform voor positieverbetering van sekswerkers. “Na afloop zal er achter de ramen in Den Haag en in andere raamgebieden tevens van alles te zien zijn. De gordijnen gaan eindelijk weer open”, kondigt een woordvoerster van SekswerkExpertise aan.