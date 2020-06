Apenheul opent voedselbos voor dwergapen

Prinses Margriet komt woensdag in de Apenheul in Apeldoorn een voedselbos voor dwergapen openen. In het nieuwe voedselbos vinden de apen onder andere een insectenmuur, die volgens het dierenpark de grootste ter wereld is.

Het voedselbos is aangelegd op de plek waar eerder het hoofdgebouw van het park stond. In dat gebouw waren de binnenverblijven van de wolapen, baardsaki’s en schildpadden. Die zijn nu op een andere plek in het park ondergebracht.

In het voedselbos lopen de dwergapen los. Bezoekers kunnen door het nieuwe gedeelte van het park wandelen. Het bos is aangeplant met inheemse fruit- en loofbomen en een bloemenweide. De apen moeten hun voedsel grotendeels zelf zoeken. Het nieuwe gebied is ontworpen door architect Martijn de Geus, die vroeger zelf gorillaverzorger in de Apenheul was.