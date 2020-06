Trump eist optreden in Seattle tegen ‘autonome zone’

President Trump eist dat de autoriteiten in de staat Washington een wijk in Seattle onmiddellijk onder controle brengen. Een deel van de hippe wijk Capitol Hill is volgens Trump in handen van “’terroristen van eigen bodem”. Activisten en betogers hebben daar na enkele dagen van rellen een gebied in handen, dat ze de Capitol Hill Autonome Zone noemen. De politie vertoont zich daar bijna niet meer. De activisten hebben wegen geblokkeerd en noemen het opgetogen een politievrije zone.