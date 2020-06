Australische premier wil betogers tegen racisme laten oppakken

Tienduizenden Australiërs demonstreerden deze week tegen racisme in eigen land en in de Verenigde Staten. Aanleiding was de dood van de zwarte arrestant George Floyd, die omkwam door politiegeweld in de Amerikaanse stad Minneapolis. Critici willen dat de demonstraties die voor de komende dagen zijn aangekondigd, in verband met het coronavirus worden verboden. Daarmee is in Australië een debat ontstaan over de vrijheid van meningsuiting en het eigen verleden.

De conservatieve Morrison zei dat afstandsregels worden overtreden in de protesten, en dat dit tot uitstel van versoepelingen leidt. In een radio-interview antwoordde hij bevestigend op de vraag of demonstranten moeten worden aangeklaagd. “Wie hiermee dit weekend nog verder wil doorgaan, is respectloos naar zijn mede-Australiërs”, aldus Morrison.

‘Slavernij bestond hier niet’

In het interview beweerde Morrison bovendien dat slavernij in Australië nooit heeft bestaan. Dat kwam de premier op hoon van historici en activisten te staan, die erop wezen dat vele aboriginals en mensen van de eilanden in de Stille Zuidzee werden gedwongen te werken en werden uitgebuit op Australische suikerrietplantages. Aboriginals zijn nog altijd oververtegenwoordigd in de gevangenispopulatie. Zeker vierhonderd van hen kwamen in de laatste decennia om het leven in een cel.

Morrison gaf geen details over wat er volgens hem met de demonstranten moet gebeuren. De autoriteiten hebben gewaarschuwd dat zij op z’n minst een boete kunnen verwachten wegens het overtreden van het samenscholingsverbod. Australië heeft relatief lage aantallen nieuwe besmettingen. Restaurants, café’s en scholen zijn heropend en er mag weer worden gesport. Wel gelden strikte afstandsregels.