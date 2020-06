Reizigersvereniging pleit voor opheffen coronabeperkingen in ov

Waar de samenleving inmiddels weer in beweging komt, wordt mensen zonder auto al drie maanden verzocht al hun niet-noodzakelijke reizen uit te stellen of op fietsafstand uit te voeren, stelt Rover. Sindsdien is het openbaar vervoer voor nog geen 30 procent bezet. Rover-directeur Freek Bos vindt dat onnodig. “Het ov mag momenteel voor 40 procent worden gevuld, dat wordt in een normale situatie in de daluren nog niet eens gehaald.”

De reizigersvereniging roept de overheid en vervoersbedrijven op om het openbaar vervoer in de daluren voor 40 procent gevuld te krijgen en het vermijden van de spits te stimuleren. Rover pleit ervoor dat alle coronabeperkingen in het ov weer worden opgeheven. Zo zouden ook het fietskaartje en de samenreiskorting in de trein kunnen terugkeren. “Het wordt hoog tijd om ook de ov-reiziger een stip op de horizon te bieden”, zegt Bos.