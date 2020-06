Zorgpersoneel getrakteerd op Hollandse nieuwe

Het eerste vaatje nieuwe haring wordt donderdag aangeboden in het Erasmus MC in Rotterdam. Ernst Kuipers (voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg) en Diederik Gommers (voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) nemen het in ontvangst. Daarna worden alle zorgverleners in het ziekenhuis op haring getrakteerd, net als het personeel in ziekenhuizen in Groningen, Enschede en Breda.