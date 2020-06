‘Meer jonge huizenkopers tijdens coronacrisis’

Het aantal jonge huizenkopers in de leeftijd tot 35 jaar is sinds het begin van de coronacrisis met 40 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Dat meldt De Hypotheker op basis van eigen cijfers. Volgens de hypotheekadviseur is de stijging opmerkelijk, omdat starters het juist erg moeilijk hebben op de huizenmarkt.