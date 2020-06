Ondanks recordaantal coronadoden heropent Sao Paulo winkels

Sao Paulo, het epicentrum van de pandemie in Brazilië, heeft de afgelopen 24 uur 340 nieuwe sterfgevallen vastgesteld. Het bevestigde dodental is gestegen tot 9862, een vierde van het totale aantal dodelijke slachtoffers in het land, zo hebben woordvoerders van de gouverneur bekendgemaakt.

Het weerhield de bevolking er niet van om massaal te gaan shoppen in de metropool Sao Paulo. Winkels mogen alleen mensen toestaan die maskers dragen en ze zorgden voor alcoholgel. Sommige winkeliers namen de temperatuur op van het winkelend publiek. Donderdag mogen ook de winkelcentra open.

In Rio de Janeiro, de op één na zwaarst getroffen Braziliaanse stad, kondigde de burgemeester aan dat ook daar winkelcentra donderdag weer open mogen als onderdeel van een geplande versoepeling van de coronabeperkingen.

De besluiten om winkels te heropenen zijn ingegeven door president Jair Bolsonaro. Die noemde het coronavirus eerder “een griepje” en vindt de maatregelen om verspreiding van het longvirus tegen te gaan desastreus voor de economie.

Bij ruim 770.000 inwoners van Brazilië is vastgesteld dat ze de longziekte onder de leden hebben, na de VS telt het land wereldwijd de meeste besmettingen. Bijna 40.000 Brazilianen zijn gestorven aan de gevolgen ervan.