Witte Huis ‘bijna klaar’ met voorstel politiehervormingen

Het Witte Huis is bijna klaar met een voorstel over politiehervormingen. Dat zei een woordvoerder woensdag. De hervormingen worden in de komende dagen gepresenteerd, aldus de woordvoerder.

Voor het Witte Huis is het beperken van de immuniteit van agenten “geen optie”. “Dan zouden agenten zich terugtrekken in plaats van ingrijpen.” Nu kunnen agenten niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geweld als ze niet overduidelijk een wet overtreden.

Het beperken van de immuniteit staat wel in een voorstel van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. Zij willen dat agenten sneller gestraft kunnen worden voor geweldpleging tegen burgers.

Legerbases

“De president heeft de afgelopen tien dagen hard gewerkt aan deze voorstellen om de problemen aan te pakken die de demonstranten aankaarten”, zei de woordvoerder.

Tegelijk met de persconferentie twitterde president Donald Trump over het bestrijden van racisme in de VS. Hij zei geen van de tien legerbases die naar Confederatie-generaals zijn vernoemd, een nieuwe naam te willen geven. De Confederatie bestond uit zuidelijke staten die tijdens de burgeroorlog tegen het noorden vochten. De Confederatie was tegen het afschaffen van de slavernij.

“Het is geopperd dat we maar liefst tien van onze legendarische militaire bases een andere naam moeten geven. Deze monumentale en krachtige bases zijn onderdeel van het grootse, Amerikaanse erfgoed. Mijn regering denkt er niet eens aan deze namen te wijzigen.”