Wall Street sluit gemengd na rentebesluit Fed

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag gemengd gesloten. Beleggers op Wall Street waren met hun aandacht vooral bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Die gaf aan dat het nodig is om de rente nog lang op een laag niveau te houden. Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte in een toelichting dat de situatie momenteel erg onzeker is. Recente cijfers over de arbeidsmarkt leken mee te vallen, maar er is volgens het centralebankhoofd nog een lange weg te gaan.