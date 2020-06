Amerikaanse rente blijft nog lang op laag niveau

De grootste economie ter wereld gaat flink gebukt onder de coronacrisis. Volgens de Fed krimpt de Amerikaanse economie dit jaar waarschijnlijk met 6,5 procent. De recent flink opgelopen werkloosheid duikt naar verwachting in 2020 niet meer onder de 9 procent. Voor volgend jaar wordt weer 5 procent economische groei voorzien.

Het is voor het eerst sinds de uitbraak van het nieuwe coronavirus dat de organisatie met concrete prognoses is gekomen. De Fed had eerder al wel enorme steunpakketten aangekondigd en de rente flink verlaagd. Woensdag werd niet nog eens aan de rente gesleuteld. De beleidsmakers van de Fed waren het daar unaniem over eens geworden. Het belangrijkste rentetarief blijft zo tussen de 0 en 0,25 procent liggen.

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte in een toelichting dat de situatie momenteel nog erg onzeker is. Recente cijfers over de arbeidsmarkt leken mee te vallen, maar er is volgens het centralebankhoofd nog een lange weg te gaan. Powell stelde ook dat de coronacrisis niet zomaar vergeleken kan worden met de Grote Depressie uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Volgens hem zijn er veel verschillen in de omstandigheden van toen en nu.