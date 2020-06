Diplomaten begaan minder verkeersovertredingen door nieuwe aanpak

Een nieuw systeem van Buitenlandse Zaken om verkeersovertredingen van diplomaten, consulaire staf en medewerkers van internationale organisaties aan te pakken, werpt vruchten af. Het aantal overtredingen is met de helft afgenomen.

Diplomaten zijn onschendbaar. Dat betekent dat personen die diplomatieke immuniteit genieten, geen verkeersboete kan worden opgelegd. Dat bepaalde de rechter in 2014. Daarna nam het aantal verkeersovertredingen door diplomaten flink toe, tot ongenoegen van kabinet en Kamer.

Vorig jaar mei is een nieuwe aanpak geïntroduceerd. Diplomaten die een verkeersovertreding begaan, worden hiervan op de hoogte gesteld door het ministerie. Bij dat briefje is een vrijwillig verzoek om een bedrag over te maken gelijk aan de reguliere boete voor de overtreding.

Betalingspercentage

Het systeem blijkt te werken, aldus minister Stef Blok. Tussen mei vorig jaar en april dit jaar waren er 13.508 verkeersovertredingen door diplomaten. Dat is 51 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Toen ging het om 28.030 overtredingen.

Aan bijna de helft (49 procent) van de verzoeken om te betalen is voldaan. Dit leverde ruim 432.000 euro op. Voor 2014 lag het betalingspercentage voor boetes tussen de 53 en 64 procent. Blok is "tevreden" over het betaalgedrag, maar werkt aan verdere verbetering, schrijft hij aan de Kamer.

Ambassades reageren volgens de bewindsman heel positief op het nieuwe systeem.