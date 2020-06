Goede eerste week voor Pathé na heropening

Dat is volgens de bioscoopexploitant ruim 55 procent van de huidige totale beschikbare capaciteit. In elke filmzaal mogen volgens de coronarichtlijnen van het kabinet maximaal dertig bezoekers zitten. In de avonden en in het eerste weekend waren de meeste voorstelling uitverkocht.

"De heropening ging erg goed", zegt een woordvoerster. "De sfeer was ontspannen en positief. Het was uiteraard in het begin even wennen voor alle bezoekers en medewerkers, maar de maatregelen werden goed ontvangen door bezoekers." Aanvullende maatregelen zijn volgens Pathé niet nodig, ook niet als vanaf 1 juli honderd bezoekers per zaal toegestaan zijn.

Het concern stelde een protocol op waarin een aantal richtlijnen is opgenomen. Zo moet iedereen vooraf online een ticket kopen en wijst een medewerker de stoelen aan. Tussen gezinnen of duo’s moeten minstens drie lege stoelen zitten en achter elkaar zitten is niet toegestaan. Ook zijn er speciale kuchschermen opgehangen.