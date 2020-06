Wiebes wil nog niet stoppen met subsidie biomassa

Volgens de minister is er nog niet voldoende gediscussieerd en nagedacht over het onderwerp. Wel erkent hij ermee aan de slag te moeten. "Wij zijn er nog niet over uitgedacht". Eerder vorige maand zei de minister wel dat het gebruik van biomassa een "inherent tijdelijke" maatregel is. Toen gaf hij aan het alleen in te willen zetten als er geen alternatieven zijn, zoals in de chemie.

Matthijs Sienot (D66), mede-indiener van de motie, zegt de groei van de biomassa-industrie "een halt toe te willen roepen". Liever ziet hij dat er meer wordt ingezet op het isoleren van huizen. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) zei gisteren dat "biomassa geen onderdeel kan zijn van een duurzame toekomst." Volgens haar leidt de benodigde houtkap tot een verlies aan biodiversiteit.

Biomassa is omstreden, ook vanwege de CO2-uitstoot die de verbranding ervan oplevert. De commissie-Remkes was eerder deze week dan ook erg kritisch over subsidie hiervoor. Hoewel ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) waarschuwde voor de nadelen, dichtte het biomassa wel een belangrijke rol toe in de energietransitie.