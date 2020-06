Droogte brengt landbouw in de problemen

Het gras voor de koeien van melkveehouders is dit voorjaar verdord door de droogte, zeker in gebieden waar geen water uit de rivieren getapt kan worden. In die gebieden geldt al wekenlang een sproeiverbod. Landbouwgewassen hebben schade opgelopen. Een minder goede opbrengst lijkt onvermijdelijk. De groeiende gewassen hebben ook steeds meer water nodig, maar als het niet langere tijd flink gaat regenen zal dat op veel plekken zorgelijk zijn. De regenwaterbassins van de glastuinbouw zijn volgens de LCW nu al nagenoeg leeg.

Het broedresultaat van de weidevogels, die het toch al moeilijk hebben, is dit jaar slecht. De vogels kunnen in de keihard uitgedroogde grond geen voedsel vinden. Ook hoog- en laagveengebieden vertonen natuurschade, net als de oevers van beken.

Er zijn nog geen problemen met het drinkwater, aldus de LCW. De drinkwaterbedrijven nemen op dit moment allerlei maatregelen om aan een hoge watervraag in de zomer te kunnen voldoen. Veel waterbeheerders roepen op om geen grote opzetzwembaden in de tuin te zetten, want dat zijn “zoetwaterslurpers.” Op enkele plaatsen in het westen van het land zijn lichte verziltingsproblemen. Dat komt doordat de waterstand in de grote rivieren erg laag is. Dat wordt de komende twee weken iets beter, omdat het in Zuid-Duitsland en Zwitserland hard gaat regenen.