Groot onderzoek naar doden beer in Pyreneeën

In de Franse Pyreneeën is een groot onderzoek gestart naar het doden van een 5-jarige beer. Woensdag wordt in Toulouse autopsie verricht en volgens het Openbaar Ministerie in Foix wordt alles in het werk gesteld om de dader(s) te vinden. Beren zijn er een beschermde diersoort en op het doden kan een celstraf van drie jaar en een boete van 150.000 euro staan.

Het jonge mannetje is dinsdag niet ver van de Spaanse grens met schotwonden dood aangetroffen door ambtenaren die klachten van boeren over de dood van hun vee onderzochten. Hij is de tweede beer die dit jaar dood in de Pyreneeën is gevonden. Beren uit Slovenië zijn in de jaren negentig weer in het gebergte geïntroduceerd nadat ze in de Pyreneeën bijna waren uitgestorven.