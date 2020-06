Bruls waarschuwt voor chagrijn over coronabeperkingen

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, tevens voorzitter van het landelijke Veiligheidsberaad, waarschuwt voor “chagrijn” over de nog steeds geldende beperkingen door het coronavirus. “Daar moeten we wel voor oppassen. Het virus is nog niet weg. Anderhalve meter afstand houden en op de hygiëne letten blijft belangrijk”, zegt hij woensdag in een filmpje tegen de inwoners van zijn stad.