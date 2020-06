Marokko versoepelt geleidelijk en plaatselijk coronamaatregelen

De Marokkaanse regering heeft bekendgemaakt dat de strenge lockdown in het land vanaf vanavond geleidelijk en niet overal tegelijk worden versoepeld. De noodtoestand die 20 maart is uitgeroepen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, blijft in beginsel nog een maand, tot de avond van 10 juli, van kracht. Maar in een deel van het land, dat als ‘zone 1’ is bestempeld, wordt meteen begonnen met de versoepeling van de opgelegde beperkingen.

Daar vallen echter onder meer de steden Casablanca, Fès, Marrakesh, Rabat en Tanger niet onder. Die liggen volgens Marokkaanse media in ‘zone 2’, waar strenge beperkingen van kracht blijven. Over een week wordt bekeken of er meer versoepeld wordt. In zone 1 worden de meeste activiteiten weer hervat en het openbaar vervoer functioneert weer voor de helft van het normale aantal reizigers. Mensen hoeven in zone 1 geen dringende redenen en speciale toestemming van de plaatselijke autoriteiten meer te hebben om op pad te gaan. Maar de bewegingsvrijheid blijft beperkt tot verplaatsingen in de provincie waar men woont.

De strenge lockdown houdt talrijke mensen, onder wie ook veel Nederlanders, tegen hun zin vast in Marokko omdat reizen nog steeds vrijwel onmogelijk is. Tienduizenden Marokkanen elders kunnen al sinds maart niet terug naar huis. Het land van 36 miljoen inwoners is medisch gezien niet zo zwaar door het nieuwe coronavirus getroffen. Er zijn bijna 8500 gevallen besmettingen vastgesteld en circa 7500 patiënten zijn al genezen. Ruim tweehonderd patiënten zijn aan het virus bezweken.