M.J. Arlidge verdringt Bregman in toplijst bestsellers

Het boek Nog lange niet van M.J. Arlidge staat na twee weken op nummer 1 in de Bestseller 60. De Engelse schrijver verdringt Rutger Bregman van de koppositie. Diens boek De meeste mensen deugen staat nu op 3 in de bestsellerlijst.

Achter de nieuwste titel van Arlidge staat Alfabet van Charlotte Dematons op nummer twee. Zij is wel de hoogste binnenkomer.

Bregman staat met zijn boek al 40 weken in de boekenlijst, maar al maandenlang domineren de boeken van Lucinda Riley de top 10. Vijf boeken van haar serie De zeven zussen staan in de hoogste regionen al is de top 4 voorlopig uit zicht.

Boeken Top 10 (notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (9) M.J. Arlidge - Nog lange niet

2. (-) Charlotte Dematons - Alfabet

3. (1) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

4. (4) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

5. (5) Lucinda Riley - De zeven zussen

6. (-) Jeff Kinney - Het leven van een loser 14. Totaal gesloopt.

7. (11) Lucinda Riley - De zeven zussen. Storm.

8. (7) Lucinda Riley - De zeven zussen. Zon.

9. (13) Lucinda Riley - De zeven zussen. Schaduw.

10. (15) Lucinda Riley - De zeven zussen. Maan.