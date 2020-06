VS willen consulaat in Wuhan ‘snel’ heropenen

Medewerkers van het Amerikaanse consulaat in de Chinese stad Wuhan kunnen binnenkort weer aan de slag. De Amerikaanse ambassadeur Terry Branstad wil de activiteiten daar “in de nabije toekomst” hervatten.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken evacueerde medewerkers van de diplomatieke post en hun gezinnen eind januari. De Chinese autoriteiten sloten de stad toen af van de buitenwereld vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Het coronavirus begon eind vorig jaar om zich heen te grijpen in Wuhan, waar zo’n 11 miljoen mensen wonen. De metropool blijft de zwaarst getroffen plek in China. Wereldwijd zijn inmiddels zeker 7 miljoen mensen besmet geraakt en ruim 410.000 patiënten overleden.

Het is nog onduidelijk wanneer de diplomatieke post precies zal heropenen. De ambassade trad daar niet over in detail.