Weer honderden coronabesmettingen vastgesteld in Duitsland

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Duitsland is met 18 gestegen naar 8729. Ook zijn de afgelopen 24 uur nog eens 318 nieuwe besmettingen gemeld, maakte het Robert Koch Institut (RKI) bekend.

In Duitsland is inmiddels bij 184.861 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen. Het overgrote deel van die mensen is volgens de autoriteiten alweer hersteld.

Het zogeheten reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, staat nog steeds op 1,11. Dat betekent in principe dat de uitbraak weer in hevigheid toeneemt. Een reproductiegetal van 1 wordt gezien als een cruciale grens. Dan besmet elke patiënt gemiddeld nog één andere persoon.

De Duitse gezondheidsautoriteiten hebben gewaarschuwd dat het reproductiegetal onderhevig is aan dagelijkse schommelingen. Ze meten het daarom ook over een periode van zeven dagen. Die zogenoemde Zeven-Dagen-R staat volgens de laatste tussenstand op 0,9.