Virus in Australië naar verwachting in juli grotendeels weg

Australië heeft naar verwachting in juli het coronavirus grotendeels uitgeroeid. Dat zei Bill Rawlinson, een overheidsviroloog werkzaam in de dichtstbevolkte staat van het land, New South Wales.

In het land komen er nog amper nieuwe gevallen bij, dinsdag slechts zeven nieuwe besmettingen. Deze week zijn opnieuw een aantal maatregelen versoepeld. Zo mag er weer gesport worden.

Vorige maand mochten in New South Wales (NSW) restaurants, bars en cafés weer open. Ook speeltuinen en buitenzwembaden mochten na twee maanden weer worden bezocht. In totaal zijn in Australië tot nu toe 102 mensen overleden aan de ziekte Covid-19 op een bevolking van 25 miljoen mensen. Ruim 7200 mensen raakten besmet met het coronavirus.

Met de versoepelingen hoopt de federale overheid de economie weer aan te zwengelen, die door de coronacrisis hard getroffen is.