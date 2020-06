RvS besluit over demonstratieverbod bij intocht sint in Rotterdam

Mocht burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb een demonstratie tegen Zwarte Piet rond de sinterklaasintocht in 2016 verbieden? Daarover beslist de Raad van State woensdag in een zaak die is aangespannen door actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

Op grond van een noodverordening verbood Aboutaleb op 12 november 2016 een demonstratie tegen Zwarte Piet tijdens de sinterklaasintocht. Hij wilde hiermee confrontaties tussen fanatieke voor- en tegenstanders van Zwarte Piet te midden van kinderen voorkomen. Betogers van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet werden bij een spontaan ontstane betoging in Rotterdam allemaal aangehouden. Volgens de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie was dit onterecht, omdat het noodbevel niet duidelijk aan de deelnemers was bekendgemaakt.

De actiegroep spande een zaak aan vanwege het verbod op de demonstratie, maar de Rotterdamse rechtbank besloot dat Aboutaleb goede redenen had om de betoging te verbieden. Kick Out Zwarte Piet was teleurgesteld in deze uitspraak en stapte naar de Raad van State, die zich er woensdag over uitspreekt.