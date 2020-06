Hof behandelt hoger beroep ‘ontspoorde’ militairen Schaarsbergen

Het gerechtshof in Arnhem behandelt woensdag en donderdag het hoger beroep in de zaak tegen vijf (ex-)militairen van de Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen. Zij hebben zich volgens het Openbaar Ministerie in 2013 schuldig gemaakt aan stelselmatige mishandelingen, bedreiging en vernederingen van drie andere militairen.