Problemen en lange rijen wachtenden bij stembureaus Georgia

De 6,9 miljoen kiesgerechtigden in de Amerikaanse staat Georgia moesten dinsdag soms uren geduld hebben. Door allerlei problemen met stemmachines en veiligheidsmaatregelen als gevolg van het coronavirus ontstonden lange rijen met wachtenden.

In de staat werden verschillende voorverkiezingen gehouden voor de presidents-, Congres- en andere verkiezingen die in november worden gehouden. Vanwege de uitbraak van het coronavirus waren de verkiezingen afgelopen maart uitgesteld naar dinsdag.

Democratische en Republikeinse politici in de staat geven elkaar de schuld van de chaos. De Democraten beschuldigen de Republikeinse staatssecretaris, die de verkiezingen organiseert, ervan dat er te weinig stembureaus zijn in buurten waar veel Democratische kiezers wonen. De Republikeinen zeggen dat er vanwege corona te weinig vrijwilligers zijn om de stembusgang in goede banen te leiden.

In de staat werd getest met nieuwe stemmachines die ook in november moeten worden ingezet. Beide partijen zijn bezorgd dat de presidentsverkiezingen niet eerlijk zullen verlopen.

In de peilingen voor Georgia, ligt de Democraat Joe Biden verrassend iets voor op president Donald Trump. Bill Clinton was in 1992 de laatste Democraat die de staat won. Trump versloeg Hillary Clinton vier jaar geleden met 5 procent verschil.