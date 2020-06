Fitnessclubs breken met CrossFit na omstreden uitspraken topman

Verschillende Nederlandse sportscholen breken met het Amerikaanse fitnessbedrijf CrossFit. Aanleiding zijn de omstreden uitingen van oprichter en topman Greg Glassman over antiracismeprotesten in de Verenigde Staten. Die kostten CrossFit eerder al een lucratieve samenwerking met sportkledingmerk Reebok.

Glassman kwam in opspraak door een reactie op een bericht op Twitter van een onderzoekscentrum van de University of Washington, dat het gevaar van racisme voor de volksgezondheid onder de aandacht bracht. De CrossFit-topman reageerde daarop met de woordspeling “Floyd-19”. Daarmee koppelde hij de ziekte Covid-19 aan George Floyd, de zwarte Amerikaan die omkwam door politiegeweld. Later bood CrossFit publiekelijk excuses aan.

Naast de omstreden tweet zou Glassman in een videovergadering hebben gezegd “niet te rouwen om George Floyd”. Een sportschoolhouder die deelnam aan het gesprek schreef dat vervolgens in een zelf gepubliceerd artikel. Het overlijden van Floyd in Minneapolis was de aanleiding voor de wijdverbreide protesten tegen racisme en politiegeweld, die wereldwijd navolging hebben gekregen

De tweets en vermeende uitlatingen zijn bij Marcha van Glaanen Weijgel slecht gevallen. De krachtsportster heeft haar eigen sportschool in Amsterdam, Crossfit Flames. De kans is groot dat ze haar licentie om de naam Crossfit te gebruiken binnenkort niet meer verlengt, bevestigt ze na berichtgeving van RTL Nieuws.

“We willen nu afwachten of hij aftreedt en er een nieuwe ceo aantreedt”, geeft ze aan. “We hebben tot 1 juli om de licentie te verlengen.” Het nieuws rond Glassman zorgde ook bij leden van Crossfit Flames voor verontwaardigde reacties. “Er was al iemand die hierdoor zijn abonnement wilde opzeggen”, aldus Van Glaanen Weijgel.

Een andere sportschoolketen in de hoofdstad, Vondelgym, maakte bekend niet meer met CrossFit in zee te willen. “We hebben voor drie van onze sportscholen besloten het contract niet te verlengen, totdat we ons weer verbonden voelen met de organisatie achter de sport waarvan we houden”, meldt het bedrijf op Instagram.

Andere Nederlandse aanbieders van Crossfit-trainingen distantiëren zich van racisme en stellen dat in de sport geen onderscheid wordt gemaakt op afkomst of huidskleur. “We vertrouwen erop dat Crossfit actie onderneemt om dit recht te zetten”, meldt CrossFit Vastberaden op Instagram.