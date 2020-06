Omzet groothandels stijgt in eerste kwartaal

Groothandels hebben in het eerste kwartaal meer omzet gedraaid. Vooral bij bedrijven die handelen in voedingsmiddelen was sprake van duidelijke groei. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De totale omzet van groothandels steeg met 2,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Handelaren in voedingsmiddelen realiseerden met 6 procent de grootste stijging. Groothandels in landbouwproducten boekten als enige branche minder omzet (min 1,4 procent). In het laatste kwartaal van vorig jaar kampten ze ook al met een omzetdaling, toen van bijna 6 procent.

In het eerste kwartaal gingen er 78 bedrijven in de groothandel failliet, tegen 104 bedrijven in het laatste kwartaal van 2019. In de cijfers over de eerste drie maanden van het jaar is de coronacrisis nog niet of nauwelijks zichtbaar, aldus het CBS. Tussen de aanvraag en het uitspreken van een faillissement kan een paar weken zitten.