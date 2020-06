Adidas komt met streefgetal voor meer zwarte werknemers in VS

Adidas neemt voor minstens 30 procent van al zijn nieuwe vacatures in de Verenigde Staten zwarte sollicitanten of kandidaten met een Latijns-Amerikaanse achtergrond aan. Het is een van de stappen waarmee het sportkledingmerk de gelijkheid tussen Amerikanen met verschillende etniciteiten wil vergroten.

In de Verenigde Staten wordt al meer dan een week geprotesteerd tegen racisme, nadat de zwarte Amerikaan George Floyd om het leven kwam door politiegeweld. Wereldwijd kregen de protesten van de Black Lives Matter-beweging navolging.

De gebeurtenissen in de VS zijn voor Adidas aanleiding na te gaan wat het bedrijf kan doen om racisme en uitsluiting tegen te gaan, schrijft topman Kasper Rorsted in een reactie op de protesten. “We moeten meer doen zodat al onze werknemers zich veilig en gehoord voelen en gelijke carrièrekansen hebben”, schrijft hij.

Het streven om meer zwarte en Latijns-Amerikaanse werknemers aan te nemen geldt ook voor het merk Reebok, dat in het bezit van Adidas is. Het Duitse sportmerk kondigde ook aan om 20 miljoen dollar te investeren in de zwarte gemeenschappen in de Verenigde Staten. Dat gebeurt onder andere via een onderwijsprogramma om mensen tot sportschoenenontwerper op te leiden. Ook gaat een deel van het geld naar een programma ter ondersteuning van talentvolle basketballers uit achtergestelde gemeenschappen.