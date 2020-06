Hugo de Jonge: Toiletten en douches mogen vanaf 15 juni weer open

Den Haag

Oorspronkelijk stond de heropening gepland voor 1 juli. ‘Wat we juist willen is dat mensen hun vakantie een beetje spreiden, en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn’, aldus De Jonge. ‘Dus u kunt gaan boeken.’ Vanaf 15 juni zijn toeristen uit de meeste Europese landen ook weer welkom in Nederland. Brancheorganisatie HISWA-RECRON snapt niet waarom de ruim 2600 a..

Het aantal coronapatiënten op de intensive care ligt intussen op 91, meldde Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg dinsdag. Het aantal patiënten neemt elke dag langzaam af, ‘geheel in lijn met het stabiele beeld van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag’, aldus Kuipers.

