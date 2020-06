Grapperhaus pakt webhosts met kinderporno op servers aan

Aanbieders van websites die kinderporno op hun servers hebben en niet genoeg doen om dit materiaal snel te verwijderen, komen per september op een zwarte lijst. Justitieminister Ferd Grapperhaus werkt bij de aanpak van deze "foute en lakse" internetbedrijven samen met de ICT-sector, zei hij tijdens een digitaal evenement van het Europees Parlement over de internationale bestrijding van kinderporno op internet.

De TU Delft ontwikkelde een systeem waarmee kan worden ontdekt welke webhosts (ongewild) kinderporno hebben op hun servers, waar dat precies is en om hoeveel materiaal het gaat. Bij de eerste metingen zijn zeventien bedrijven naar voren gekomen die het ministerie van Justitie inmiddels heeft aangeschreven.

De komende maanden wordt in de monitor bijgehouden wat de bedrijven doen om het verboden materiaal te verwijderen. Als dit klaar is, zal Grapperhaus de Tweede Kamer informeren over deze bedrijven en hun inzet. Als internetbedrijven niet voldoende meewerken met het opschonen van hun servers, riskeren ze een boete of dwangsom.