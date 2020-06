Nog altijd onduidelijkheid over reorganisatie TUI Nederland

Het is nog altijd niet duidelijk of er in Nederland banen gaan verdwijnen bij reisgigant TUI. Zodra er meer duidelijk is, gaat de reisorganisatie in gesprek met de vakbonden en werknemers, laat een woordvoerster weten. Het Duitse moederbedrijf maakte vorige maand bekend wereldwijd 8000 banen te gaan schrappen om overeind te kunnen blijven in de coronacrisis.