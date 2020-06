Kermisvrouwen demonstreren voor soepelere coronaregels

Rond de vijftig mensen demonstreren dinsdag bij het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag voor meer steun en soepelere coronaregels voor de kermisbranche. Volgens de demonstranten, allen vrouwen uit kermisfamilies, is het oneerlijk dat pretparken en de luchtvaart wel open mogen maar kermissen niet. Perspectief op verlichting is er volgens de kermisbonden BOVAK en de Nederlandse Kermisbond niet.