Koning praat over effect coronacrisis op verduurzaming

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag in Amersfoort een werkbezoek gebracht aan Nederland Isoleert, om zich te laten informeren over de effecten van de coronacrisis op de energietransitie en verduurzaming van met name woningen.

Het bedrijf, onderdeel van energiebedrijf Essent, richt zich op het isoleren van bestaande woningen en gebouwen. Naast energielevering en verduurzaming van gebouwen, houdt Essent zich ook bezig met de omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.

De koning hoorde dat de corona-uitbraak de aanvraag van offertes en de uitvoering van werkzaamheden vertraagt. Mensen zijn bang om werklieden over de vloer te krijgen en durven in onzekere financiële tijden ook de hoge uitgaven niet aan.

Kansen

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) publiceerde dinsdag een rapport waarin wordt bevestigd dat de coronacrisis inderdaad leidt tot vertraging van de verduurzaming van woningen. Waar de bedrijven in die sector tot maart meer werk dan personeel hadden om het uit te voeren, is dat nu omgekeerd en is er sprake van halvering van de omzet.

Willem-Alexander stelde vast dat verduurzaming voor veel huizenbezitters een luxe-goed is, dat in deze moeilijke tijd geen prioriteit meer heeft. Er werden in een gesprek met onder meer vertegenwoordigers van Vattenfall en de Vereniging Eigen Huis suggesties aangedragen om mensen weer aan te moedigen - met enkelvoudige subsidies bijvoorbeeld - en om grootschalige projecten op de rails te houden.

In een tweede gesprek kwam aan de orde welke kansen en oplossingen er zijn voor een ‘groen herstel’ van de energiemarkt na de coronacrisis. Er moet nu vooral worden doorgepakt en de investeringen die worden gedaan, moet zich vooral daar op richten, zo was de conclusie.