Eurogroep op zoek naar voorzitter, Hoekstra ‘niet beschikbaar’

De voorzitter van de Eurogroep Mário Centeno stapt op. De huidige Portugese minister van Financiën neemt per 15 juni ontslag uit zijn regering, heeft de president van Portugal Marcelo Rebelo de Sousa bekendgemaakt. Dat betekent dat de Eurogroep (de ministers van Financiën van de eurozone) op zoek moet naar een nieuwe voorzitter. Minister Wopke Hoekstra is “niet beschikbaar”, zegt zijn woordvoerder. Hoekstra is Centeno dankbaar voor het harde werk, laat hij weten.

De Eurogroep komt donderdag per videoconferentie bijeen. Dan zal Centeno zijn collega’s formeel op de hoogte brengen en verzoeken zich te kandideren voor de job. Centeno’s termijn van tweeënhalf jaar zou hoe dan ook op 13 juli eindigen. Hij maakt in elk geval zijn termijn af, heeft hij laten weten.

De afgelopen weken gingen al geruchten rond dat de 53-jarige econoom geen tweede termijn zou ambiëren. In december 2017 werd hij door de Eurogroep gekozen als opvolger van Jeroen Dijsselbloem.

Kritiek

Na de strakke en gerespecteerde leiding van Dijsselbloem, die van 21 januari 2013 tot 13 januari 2018 de touwtjes bij de Eurogroep in handen had, viel in Brussel kritiek te beluisteren over Centeno’s (gebrek aan) leiderschap. Zo zou hij moeite hebben zijn collega’s naar compromissen te loodsen. Vergaderingen duurden regelmatig tot in de nacht zonder dat er resultaat werd geboekt.

Als mogelijke opvolgers als voorzitter van de Eurogroep doen de namen van de Spaanse minister van Financiën Nadia Calviño, de Luxemburger Pierre Gramegna en de Ier Paschal Donohoe de ronde.

Centeno wordt als minister in Portugal opgevolgd door João Leão, nu staatssecretaris voor begroting.