Lockdown in Moskou achter de rug

In de Russische hoofdstad stonden dinsdag alweer files. Ook liepen veel mensen rond zonder de verplichte mondkapjes. “Het is een prachtige dag, in ieder opzicht”, jubelde een 33-jarige vrouw in het centrum van de stad. Het leek in de metro nog wel rustiger te zijn dan voor de coronacrisis.

Burgemeester Sergei Sobjanin zei maandag dat de maatregelen versoepeld kunnen worden omdat het de goede kant opgaat met de strijd tegen het virus, maar daarmee is niet iedereen het eens. Critici verwijten de autoriteiten de weg te willen vrijmaken voor een grote militaire parade later deze maand en een referendum dat president Poetin in staat moet stellen om langer aan de macht te blijven.

In Rusland worden iedere dag nog steeds duizenden nieuwe besmettingen vastgesteld. De autoriteiten hebben de afgelopen maanden bij 485.253 mensen vastgesteld dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Het officiële dodental staat op 6142.