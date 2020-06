Aantal nieuwe coronabesmettingen in België weer onder de 100

Het aantal bevestigde nieuwe coronabesmettingen in België is de afgelopen 24 uur met 89 gevallen weer onder de 100 gezakt. Er werden 16 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, terwijl 9 personen genezen werden verklaard. In het afgelopen etmaal zijn 13 sterfgevallen gemeld uit de ziekenhuizen, maar geen uit de woonzorgcentra, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Het totale aantal bevestigde besmettingen staat in België op 59.437. Er liggen nu nog 573 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 115 op de intensivecareafdeling. 16.324 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart.

In totaal zijn 9619 Belgische inwoners aan het virus bezweken. Van hen overleed 48 procent in het ziekenhuis en 50 procent in een verpleegtehuis. De meeste sterfgevallen in het ziekenhuis (95 procent) zijn bevestigde coronagevallen. Een kwart van de gemelde overlijdens door corona in de woonzorgcentra is door een test bevestigd, de rest betreft vermoedelijke gevallen.