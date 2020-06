‘Toeristenbelasting met bijna 8 procent gestegen’

Het tarief voor toeristenbelasting is dit jaar in Nederland gemiddeld met 7,7 procent gestegen. Het gemiddelde tarief is 1,82 euro per persoon per nacht. In 85 procent van de Nederlandse gemeenten wordt dit jaar toeristenbelasting geïnd. Dat staat dinsdag in een analyse van Bungalowparkoverzicht.nl, dat onderzoek deed naar de tarieven van toeristenbelasting in Nederland.