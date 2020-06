Arrestaties bij verboden betoging tegen racisme in Leuven

Omdat de betoging niet aangevraagd was en er ook organisatorisch niets geregeld was ter voorkoming van rellen en verspreiding van het coronavirus werd de manifestanten opgeroepen om naar huis te gaan. “Er is op een bepaald ogenblik met projectielen gegooid en er zijn vuilnisbakken en fietsen omgeduwd. We hebben daarop ingegrepen en in totaal acht betogers opgepakt. Niemand raakte gewond”, aldus de woordvoerder.

Burgemeester Mohamed Ridouani van de Belgische studentenstad waarschuwde eerder maandag al dat de op sociale media aangekondigde demonstratie tegen racisme en geweld niet was toegestaan. Volgens hem was een samenkomst met veel mensen in verband met het coronavirus “niet verantwoord”, maar staat het gemeentebestuur wel open “voor alternatieve manieren om op te komen tegen racisme en discriminatie zonder dat er sprake is van een fysieke samenscholing”.

Voor zondag staat een nieuwe manifestatie gepland in Leuven. De demonstranten hebben beloofd hiervoor wel officieel toestemming te vragen.