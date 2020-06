Biden wil geen geld bij politie weghalen

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden is volgens zijn campagnemedewerkers tegen het weghalen van geld bij de politie. Links-radicale activisten zijn ook binnen zijn partij een campagne gestart om de politie van fondsen te onttrekken, omdat die onverantwoordelijk, racistisch en gewelddadig zou zijn. President Trump heeft in zijn campagne de Democraten ervan beschuldigd op een chaos uit te zijn door het politieapparaat in het land te ontmantelen. In Minneapolis willen prominente leden van de overwegend linkse gemeenteraad de politie zelfs afschaffen.