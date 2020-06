Zeeland hoopt eind juni op akkoord over compensatie kazerne

Wientjes heeft zich de afgelopen maanden in opdracht van het kabinet gebogen over de vergoeding voor Zeeland. Van der Velde noemde het gesprek “constructief en stevig”. Het pakket dat is aangeboden ter compensatie van het afblazen van de verhuizing van de marinierskazerne is volgens hem “breed en samenhangend”.

De gedeputeerde erkende dat de eerder naar buiten gekomen mogelijkheden voor compensatie als de komst van een extra beveiligde gevangenis, rechtbank en een expertisecentrum op het gebied van georganiseerde criminaliteit, maandag zijn besproken. Net als betere treinverbindingen met Zeeland. Het zijn onderdelen van het pakket. Over de andere onderdelen wilde hij niets zeggen. “Op details moet nog verder worden gepraat”. Hij hoopt dat daar eind juni overeenstemming over is.