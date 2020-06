New York start weer langzaam op

Precies honderd dagen nadat de eerste besmetting met het coronavirus in de stad New York was bevestigd, zijn maandag de eerste versoepelingen van de lockdown van kracht gegaan. Zo mochten de werkzaamheden op 32.000 bouwplaatsen worden hervat en konden de winkels weer opengaan voor verkoop aan de deur.

“Vandaag is de dag dat we ons beginnen te ontdoen van deze ziekte”, zei burgemeester Bill de Blasio maandag op een persconferentie in het stadsdeel Brooklyn. “Dit is de eerste dag van de heropening en het is mogelijk gemaakt door het harde werk van de New Yorkers.” Hij waarschuwde er wel voor nog een een onderlinge veilige afstand van twee meter in acht te nemen en regelmatig hygiënische maatregelen te nemen zoals handen vaak te wassen.

Bij de metrostations worden gratis mondkapjes en desinfectiemiddelen uitgedeeld, zei de burgemeester. Naar schatting zouden maandag zo’n 400 000 mensen weer aan het werk kunnen gaan. Om in de komende tijd overvolle metro’s te vermijden, vertrouwt de stad op het busvervoer. Meer dan 30 kilometer extra busbanen worden op korte termijn geopend, zei De Blasio. De volgende versoepelingsfase zal op zijn vroegst over twee weken in werking treden.

Wekenlang was de stad het wereldwijde epicentrum van de pandemie. Na het eerste officiële geval op 1 maart zijn in New York tot nu toe ongeveer 204.000 coronabesmettingen bevestigd. Bijna 22.000 New Yorkers zijn bezweken aan Covid-19,