Oppositie wil coronawet niet afraffelen onder tijdsdruk

De oppositie in de Tweede Kamer is geërgerd over de late komst van een spoedwet om de coronamaatregelen een wettelijke basis te geven. De Kamer dringt al weken aan op deze tijdelijke coronawet, maar het kabinet heeft het voorstel nog steeds niet naar de Tweede Kamer gestuurd. Zorgminister Hugo de Jonge wil wel dat de wet al op 1 juli ingaat.