Betalingstermijn voor grote bedrijven omlaag

Grote bedrijven moeten straks hun rekeningen van middelgrote en kleine leveranciers binnen dertig dagen betalen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) werkt samen met minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan een wetswijziging. Vorig jaar was al aangekondigd dat de termijn van zestig dagen naar dertig dagen zou gaan als bedrijven er niet zelf in zouden slagen de gemiddelde betalingstermijn omlaag te brengen.

Uit een evaluatie is gebleken dat het bedrijfsleven dat zelf niet voor elkaar heeft gekregen. In 2018 bleven facturen gemiddeld 41,5 dagen liggen. In het eerste kwartaal van vorig jaar was dit 41 dagen en in het tweede kwartaal 41,4 dagen. Die situatie noemt Keijzer onwenselijk. "Veel zzp’ers en mkb’ers komen in de knel als ze lang op hun geld moeten wachten. Dat kan al problemen opleveren als het goed gaat met de economie, laat staan in de moeilijke economische periode die nu door het coronavirus is ontstaan."

MKB-Nederland is tevreden dat de plannen nu definitief in een wet worden omgezet. "Dit is goed voor de liquiditeitspositie van kleinere ondernemers én komt tegemoet aan hun doorgaans zwakkere onderhandelingspositie", zegt voorzitter Jacco Vonhof van de belangenorganisatie. "Als mkb-ondernemer zit je in een afhankelijkheidsrelatie. Het is vaak slikken of stikken, je hebt geen poot om op te staan en een incassobureau op je grootste klant afsturen doe je niet zo snel." Vonhof brengt bovendien in herinnering dat het mkb hier al langer voor strijdt.

Het wetsvoorstel van Keijzer en Dekker moet dit najaar ter consultatie worden voorgelegd. Daarna moet het nog door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer worden goedgekeurd voor de wet van kracht wordt.