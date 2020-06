Sit-in tegen racisme in Middelburg

Op het Abdijplein in Middelburg hebben maandag ongeveer 750 mensen gedemonstreerd tegen racisme. Het protest is rustig verlopen. Terwijl de demonstranten omstreeks 18.00 uur vertrokken zongen ze Black Lives Matter.

De deelnemers aan de actie stonden niet, maar waren erbij gaan zitten. Bij de sit-in zaten ze goed uit elkaar. Vanwege het coronavirus werd 1,5 meter afstand gehouden. Voor beide ingangen van de Abdijplein stonden ook nog eens enkele honderden mensen. Zij werden daar tegengehouden door handhavers. Bij aanvang van het protest werd de naam van George Floyd geroepen. De zwarte Amerikaan overleed nadat een witte agent minutenlang met zijn knie op zijn nek zat.

Een deel van de betogers droeg mondkapjes en borden met leuzen als Stop racisme en discriminatie. “Ik vind iedereen even belangrijk, ongeacht huidskleur, afkomst of wat dan ook”, zei Emanuelle Cornelissen uit Oost-Souburg. “Wat in Amerika is gebeurd met George Floyd was een wake-upcall. Zijn dood maakte duidelijk dat er nog veel discriminatie is. Om die reden doe ik mee aan de betoging.”