Frankrijk doet omstreden nekklem in de ban

Deze wurggreep zou in de toekomst niet meer worden onderwezen aan politieacademies. “Ik zeg het nog eens met nadruk: racisme hoort niet thuis in onze samenleving en nog minder bij onze politie”, zei de minister.

Vorige week demonstreerden duizenden mensen tegen racisme en politiegeweld in Frankrijk na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. Mensen gingen ook de straat op vanwege soortgelijke gevallen in Frankrijk, waar mensen stierven terwijl ze werden gearresteerd of in politiebewaring zaten. Nieuwe protesten worden dinsdag in Frankrijk verwacht.

Castaner kondigde de maatregelen aan, maar verdedigde ook de politie tegen kritiek en aanvallen. Hij zei dat het een eer was om het politie-uniform te dragen. “Ik zal niet toestaan dat de gruwelijke daden van sommige mensen een hele instelling tot schande maken,” benadrukte de minister. “Ik weiger te zeggen dat het instituut racistisch is, maar ja, er zijn racistische politieagenten.” Hij wees er ook op dat de situatie in Frankrijk en de VS niet te vergelijken is.