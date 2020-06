Democraten komen met politiehervorming na fel protest over geweld

De Democraten in het Amerikaanse Congres hebben ingrijpende hervormingen voorgesteld voor de politie in het land. Die moet onder meer beter opgeleid, minder zwaar bewapend en meer aansprakelijk worden voor gemaakte fouten. Ze reageren op de massale protesten tegen politiegeweld die zijn ontstaan na de dood van een zwarte 46-jarige verdachte door toedoen van agenten in Minneapolis op 25 mei. De Californische afgevaardigde Karen Bass zei volgens Amerikaanse media dat de voorstellen van haar partij voor betere opleiding van agenten moeten zorgen en dat geld voor politie doelmatiger wordt besteed en de politie meer aansprakelijk wordt voor misstappen die ze begaat.

Bass zei dat de wetgeving voortvloeit uit de beweging uit alle bevolkingsgroepen in de VS en heel de wereld, die toont hoe erg het probleem met politiegeweld is. Ze dringt aan op goede opleiding en training, omdat “een beroep waar je de bevoegdheid hebt te doden” een beroep is waar een hele goede opleiding aan voorafgaat en waar de mensen publiekelijk verantwoording dienen af te leggen voor wat ze doen. Over het algemeen zijn politiemensen in functie in beperkte mate aansprakelijk voor fouten die tijdens hun werk maken, bijvoorbeeld met het verkeerd gebruik van geweld.

In de voorgestelde “Justice and Policing Act” staat onder meer dat de nekklem verboden wordt, huiszoekingen zonder aan te kloppen of te bellen niet meer worden toestaan, racisme wordt uitgebannen en het aantal zware militaire wapens van de politie wordt teruggedrongen. Er moet volgens de Democraten ook een nationale richtlijn komen voor het gebruik van geweld.